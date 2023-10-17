Благодійники роздадуть майже 7 тис. продуктових наборів жителям прифронтових територій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Впродовж наступних 2 місяців благодійний фонд «МХП-Громаді» разом з партнерами СпівДія та AGCO Foundation планує роздати 6800 продуктових наборів 4 областях, що найбільше потерпають від бойових дій: Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Одеській. Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду, передає УНН.
Деталі
Продукти (а це макаронні вироби, рис, вівсянка, чай, овочеві та м’ясні консерви, яловичина тушкована виробництва МХП) зможуть отримати:
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- особи з інвалідністю;
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- сім’ї з дітьми, які мають інвалідність;
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- багатодітні сім’ї;
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- сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
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- сім’ї загиблих внаслідок російської агресії громадян;
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- особи пенсійного віку;
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- одинокі особи, які перебувають на обліку в територіальному центрі;
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- одинокі матері.
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Щоб отримати допомогу, потрібно:
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- зробити запит на сайті «СпівДії» та описати свою потребу,
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- або звернутися до представників місцевої влади, які складають списки тих, хто потребує підтримки на прифронтових територіях.
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«Звичайно, запит на гуманітарну підтримку в рази більший, ніж кількість продуктових наборів.
Тому звертаємося до українських громад та представників бізнесу: об'єднуймося, зокрема, на платформі «СпівДія», щоб підтримати тих, хто цього найбільше потребує!», - повідомили в «МХП-Громаді».
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Довідка
“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.