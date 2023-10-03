Як отримати грантові кошти для потреб діток з інвалідністю та ВПО: в "МХП-Громаді" нагадали алгоритм дій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. “МХП-Громаді” допомагає діткам, які стикнулися зі статусом “людина з інвалідністю”, а також внутрішньо переміщеним особам на постійній основі. Аби залучити грантові кошти від благодійного фонду необхідно виконати простий алгоритм дій, передає УНН.
Деталі
По-перше, варто підписатися на сторінку благодійного фонду.
https://www.facebook.com/MHPgromadi
За посиланням містяться анонси грантових можливостей для втілення важливих соціальних проєктів. Анонси постійно оновлюються.
“А, по-друге, потрідно подавати заявки! Саме так вчинили 3 комунальні установи: „Інклюзивно-ресурсні центри“ Ладижинської, Городищенської міських рад та Тростянецької сільської ради.
Що ними зроблено?
⁃ Закуплено реабілітаційне обладнання для занять з лікувальної фізкультури,
⁃ облаштовано кабінет соціально-побутового орієнтування для формування навичок самообслуговування,
⁃ придбано обладнання для корекції та розвитку психофізичних функцій, стабілізації психоемоційного стану”, — розповіли в “МХП-Громаді”, додаючи, що найближчим часом користь від проєктів отримають понад 3 тис. дітей з інвалідністю, у тому числі вимушених переселенців.
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Довідка
“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.