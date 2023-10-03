Как получить грантовые средства для нужд детей с инвалидностью и ВПЛ: в "МХП-Громаді" напомнили алгоритм действий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. “МХП-Громаді” помогает детям, которые столкнулись со статусом “человек с инвалидностью”, а также внутренне перемещенным лицам на постоянной основе. Чтобы привлечь грантовые средства от благотворительного фонда необходимо выполнить простой алгоритм действий, передает УНН.
Детали
Во-первых, стоит подписаться на страницу благотворительного фонда.
https://www.facebook.com/MHPgromadi
По ссылке содержатся анонсы грантовых возможностей для воплощения важных социальных проектов. Анонсы постоянно обновляются.
“А, во-вторых, нужно подавать заявки! Именно так поступили 3 коммунальные учреждения: „Инклюзивно-ресурсные центры“ Ладыжинского, Городищенского городских советов и Тростянецкого сельского совета.
Что ими сделано?
⁃ Закуплено реабилитационное оборудование для занятий по лечебной физкультуре,
⁃ обустроен кабинет социально-бытового ориентирования для формирования навыков самообслуживания,
⁃ приобретено оборудование для коррекции и развития психофизических функций, стабилизации психоэмоционального состояния”, — рассказали в “МХП-Громаді”, добавляя, что в ближайшее время пользу от проектов получат более 3 тыс. детей с инвалидностью, в том числе вынужденных переселенцев.
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Справка
“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.