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Благотворители получат заблокированные в "Конкорде" средства в полном объеме - ФГВФЛ

Киев • УНН

 • 233573 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Благотворительные организации, которые обслуживались в АО «АКБ «Конкорд», который сейчас находится в состоянии ликвидации, получают заблокированные в банке средства в полном объеме. Об этом УНН сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц в ответ на официальный запрос.

Благотворители получат заблокированные в "Конкорде" средства в полном объеме - ФГВФЛ

Цитата

«23 октября принято решение об увеличении размера удовлетворения требований седьмой очереди кредиторов АО «АКБ «КОНКОРД», - говорится в ответе Фонда.

В Фонде добавили, что после выполнения этого решения размер удовлетворения кредиторских требований седьмой очереди Банка составит 100% от суммы требований.

Удовлетворение требований более чем 2 тыс. кредиторов седьмой очереди реестра акцептованных требований кредиторов началось 9 октября. Однако оно происходило на уровне 50% от общей суммы требований очереди. Это УНН подтвердили благотворительные организации, которые обслуживались в «Конкорде». Такая ситуация вместе с ликвидацией банка усложняла повседневную деятельность благотворителей.

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Ведь благотворительные организации в своей деятельности, фактически, полностью зависят от того, что предоставляют доноры и грантодатели, а возврат лишь половины заблокированных средств не позволяет полноценно оказывать помощь нуждающимся.   

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Контекст

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн грн. Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, продолжалось с 11 сентября. Для четвертой группы была согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. 125,60 грн, а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно. Выплаты этим группам стартовали с 28 сентября. А выплаты седьмой очереди («другие вкладчики и юридические лица (бизнес) – клиенты банка, которые не являются связанными с банком лицами» - ред.) начались с 9 октября. Общая сумма требований этой очереди составляет 564,2 млн грн.

Напомним

По поводу скорости получения средств вкладчиками и клиентами банка совладелица «Конкорда» Елена Соседка отметила, что высоколиквидных активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно.  После того, как информация о проблемах и деятельности благотворителей стала публичной, члены финансового комитета ВР отметили готовность рассмотреть вопрос об очереди выплаты средств благотворительным организациям при ликвидации банков. О такой готовности эксклюзивно УНН сообщили народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко и его коллега, народный депутат Нина Южанина. По мнению Нины Южаниной, ситуация вокруг банка «Конкорд» свидетельствует о том, что Нацбанк пошел на политические шаги, а не на достоверное изучение положения банка. Нардеп отметила, что «Конкорд» - это банк, «по закрытию которого хайпуют некоторые члены профильного комитета», но они не интересуются тем, «кто является клиентами и чем это может обернуться для порядочных клиентов и физических, и юридических лиц». В свою очередь Андрей Николаенко высказал мнение о том, что в истории с отзывом лицензии и ликвидацией «Конкорда» может быть политический подтекст.

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