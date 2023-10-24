Благодійники отримають заблоковані у "Конкорді" кошти у повному обсязі – ФГВФО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Благодійні організації, які обслуговувалися у АТ «АКБ «Конкорд», що наразі перебуває стані ліквідації, отримують заблоковані у банку кошти у повному обсязі. Про це УНН повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб у відповідь на офіційний запит.
Цитата
«23 жовтня прийнято рішення про збільшення розміру задоволення вимог сьомої черги кредиторів АТ «АКБ «КОНКОРД», - йдеться у відповіді Фонду.
У Фонді додали, що після виконання цього рішення розмір задоволення кредиторських вимог сьомої черги Банку становитиме 100% від суми вимог.
Задоволення вимог більш ніж 2 тис. кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів почалося 9 жовтня. Однак воно відбувалося на рівні 50% від загальної суми вимог черги. Це УНН підтвердили благодійні організації, які обслуговувалися у «Конкорді». Така ситуація разом з ліквідацією банку ускладнювала повсякденну діяльність благодійників.
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Адже благодійні організації у своїй діяльності, фактично, повністю залежать від того, що надають донори та грантодавці, а повернення лише половини заблокованих коштів не дозволяє повноцінно надавати допомогу нужденним.
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Контекст
Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року. Виплати розпочалися 21 серпня. Загальна сума гарантованого відшкодування, яка була призначена до виплат вкладникам банку, склала 647 млн грн. Задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня, тривало з 11 вересня. Для четвертої групи була погоджена виплата у розмірі 78 млн 74 тис. 125,60 грн, а для шостої — 85 тис. 792,56 грн відповідно. Виплати цім групам стартували з 28 вересня. А виплати сьомій черзі ( «інші вкладники та юридичні особи (бізнес) – клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами» - ред.) почалися з 9 жовтня. Загальна сума вимог цієї черги складає 564,2 млн грн.
Нагадаємо
З приводу швидкості отримання коштів вкладниками та клієнтами банку співвласниця «Конкорду» Олена Сосєдка зазначила, що високоліквідних активів банку вистачить, щоб вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульований законодавчо. Після того, як інформація щодо проблем и діяльності благодійників стала публічною, члени фінансового комітету ВР наголосили на готовності розглянути питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації банків. Про таку готовність ексклюзивно УНН повідомили народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко та його колега, народний депутат Ніна Южаніна. На думку Ніни Южаніной, ситуація навколо банку «Конкорд» свідчить про те, що Нацбанк пішов на політичні кроки, а не на достеменне вивчення становища банку. Нардеп зазначила, що «Конкорд» - це банк, «щодо закриття якого хайпують деякі члени профільного комітету», але вони не цікавляться тим, «хто є клієнтами і чим це може обернутися для порядних клієнтів і фізичних, і юридичних осіб». У свою чергу Андрій Ніколаєнко висловим думку про те, що в історії з відкликанням ліцензії та ліквідацією «Конкорду» може бути політичний підтекст.