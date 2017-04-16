Благодатный огонь передали в оккупированный Крыму

“Таким образом мы еще раз подчеркнули, что Крым — это Украина. Что Херсонская обл. всегда будет регионом, где люди никогда не смирятся с тем, что рядом оккупирована территория, и то, что крымчане, несмотря на риск, все же идут за огнем . Это означает, что жажда свободы и свобода в украинском Крыму очень большая ”, - сказал председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

“В 2016 году мы смогли передать огонь Крымской епархии, однако это произошло каким-то чудесным образом. В этом году было сложнее. Но мы все же смогли это сделать. И сейчас ждем из Крыма подтверждения получения людьми Благодатного огня. Это очень важный символический момент. Мы передали не просто огонь, мы передали искру, нашу любовь, заботу, надежду и веру в то, что скоро Украина возобновит свои границы ”, - прокомментировал отец Евгений.

Напомним, 15 апреля в Украину прибыл Благодатный огонь .