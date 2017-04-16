Благодатный огонь передали в оккупированный Крыму

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15172 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75460 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138471 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110343 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112366 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109805 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102207 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103058 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149351 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Благодатный огонь передали в оккупированный Крыму

Благодатный огонь передали в оккупированный Крыму

Киев  •  УНН

 • 10705 просмотра

ХЕРСОН-КИИВ.16 апреля. УНН. На временной административной границе в Чонгаре священники церквей УПЦ КП с представителями власти Херсонской обл. передали священный огонь человеку, который должен доставить его в Кафедральный Собор в Симферополе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

“Таким образом мы еще раз подчеркнули, что Крым — это Украина. Что Херсонская обл. всегда будет регионом, где люди никогда не смирятся с тем, что рядом оккупирована территория, и то, что крымчане, несмотря на риск, все же идут за огнем . Это означает, что жажда свободы и свобода в украинском Крыму очень большая ”, - сказал председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

“В 2016 году мы смогли передать огонь Крымской епархии, однако это произошло каким-то чудесным образом. В этом году было сложнее. Но мы все же смогли это сделать. И сейчас ждем из Крыма подтверждения получения людьми Благодатного огня. Это очень важный символический момент. Мы передали не просто огонь, мы передали искру, нашу любовь, заботу, надежду и веру в то, что скоро Украина возобновит свои границы ”, - прокомментировал отец Евгений.

Напомним, 15 апреля в Украину прибыл Благодатный огонь .

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