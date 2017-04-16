Благодатний вогонь передали до окупованого Криму

"Таким чином ми ще раз підкреслили, що Крим — це Україна. Що Херсонщина завжди буде регіоном, де люди ніколи не змиряться з тим, що поряд окупована територія, і те, що кримчани, не зважаючи на ризик, все ж таки йдуть за вогнем. Це означає, що жага до волі та свобода в Українському Криму дуже велика“,- сказав голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

“В 2016 році ми змогли передати вогонь в Кримську Єпархію, проте це сталося якимось чудесним чином. В цьому році було складніше. Та ми все ж таки змогли це зробити. І зараз чекаємо з Криму підтвердження отримання людьми Благодатного вогню. Це дуже важливий символічний момент. Ми передали не просто вогонь, ми передали іскру, нашу любов, турботу, надію та віру в те, що скоро Україна відновить свої кордони” — прокоментував отець Євген.

Нагадаємо, 15 квітня в Україну прибув Благодатний вогонь.