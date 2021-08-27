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БК "Тернополь" усилился американским центровым

БК "Тернополь" усилился американским центровым

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Американский центровой Джо Фурстингер пополнил ряды клуба украинской Суперлиги по баскетболу "Тернополя", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Детали

Американский центровой начал свой путь со студенческого баскетбола, а именно с выступлений за команду Университета “Нью-Йорк”, в которой провел все четыре года обучения. Последний сезон закончил с показателями: 9,9 очков, 6,5 подборов, 2 передачи.

После университета Джо продолжил свою карьеру в Македонии в составе команды “KK Gostivar”, где за 33 матча в среднем имел 16,5 очков, 7,5 подборов, 2 передачи.

В сезоне 2019/2020 попал в состав команды “Гливице” (Польша), где сыграл 22 матча, набирая 12,5 очков, 7,5 подборов, 2,3 передачи.

В сезоне 2020/2021 вернулся в Польшу, где защищал цвета “Полфарма”. В составе команды провел 22 игры и имел такую среднюю статистику: 13 очков, 5,5 подборов, 2,3 передачи.

Напомним

Действующий чемпион Лиги развития НБА перешел в клуб из Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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