Чинний чемпіон Ліги розвитку НБА перейшов у клуб з України

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Чинний чемпіон України з баскетболу БК "Прометей" підписав контракт з п'ятим легіонером. Ним став американський форвард - Антоніо Кемпбелл. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.

Що відомо

Контракт із Кемпбеллом розрахований на один рік, але з правом розірвання угоди через місяць.

Деталі

26-річний “Бігмен” відіграв чотири роки за команду університету “Огайо Стейт”. У своєму останньому сезоні у студентах, Кемпбелл набирав 15,3 очка, робив 8,3 підбирання та 1,1 блок-шот за 22,4 хвилини проведені на майданчику.

У сезонах 2017/18, 2018/19 та 2020/21 американець виступав у G-Лізі за “Лейкленд Меджик” — фарм-клуб “Орландо Меджик”. У минулому сезоні Кемпбелл став чемпіоном G-Ліги (Ліги розвитку НБА). У 7 матчах регулярного чемпіонату, форвард за 11,1 хвилини на майданчику набирав 5,4 очка та робив 3,4 підбирання. У плей-оф за “Лейкленд” “бігмен” зіграв 3 матчі, у яких за 20 хвилин приносив своїй команді 12,7 очка та 5,3 підбирання.

Також новачок “Прометея” має досвід виступів у Європі: у сезоні 2019/2020 американець провів кампанію за турецький “İstanbul Teknik Üniversitesi B.K.”, у складі якого, в 18 матчах Суперліги, він набирав 11,1 очка та робив 5,8 підбирання.

Доповнення

Очікується, що американець приєднається до команди 28-го серпня та зможе зіграти у домашньому Кубку Прометея у Слобожанському.

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