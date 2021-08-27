БК "Тернопіль" підсилився американським центровим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Американський центровий Джо Фурстінгер поповнив ряди клубу української Суперліги з баскетболу "Тернополя", передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
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Американський центровий розпочав свій шлях зі студентського баскетболу, а саме з виступів за команду Університету “Нью-Мексико”, в якій провів усі чотири роки навчання. Останній сезон закінчив із показниками: 9,9 очок, 6,5 підбирань, 2 передачі.
Після університету Джо продовжив свою кар’єру в Македонії у складі команди “KK Gostivar”, де за 33 матчі в середньому мав 16,5 очок, 7,5 підбирань, 2 передачі.
У сезоні 2019/2020 потрапив до складу команди “Глівіце” (Польща), де відіграв 22 матчі, набираючи 12,5 очок, 7,5 підбирань, 2,3 передачі.
У сезоні 2020/2021 повернувся до Польщі, де захищав кольори “Полфарми”. У складі команди провів 22 гри і мав таку середню статистику: 13 очок, 5,5 підбирань, 2,3 передачі.
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