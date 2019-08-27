БК "Лейкерс" усилился олимпийским чемпионом Ховардом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракт с американским центровым Дуайтом Ховардом, передает УНН со ссылкой на официальный сайт клуба.
Условия сделки пока не сообщается. В новой команде 33-летний “бигмен” будет выступать под 39 номером.
В прошлом сезоне Ховард выступил лишь в 9 матчах, пропустив большую часть сезона из-за операции на спине. Статистика за 9 матчей в среднем составляла — 12,8 очка и 9,2 подбора за 25,6 минуты.
В целом, восьмикратный участник Матчей всех звезд НБА и олимпийский чемпион 2008 года, имеет в среднем 14,4 очка, 12,6 ю и 2,0 блок-шота в 1044 играх в составе “Орландо”, “Хьюстон”, “Атланты”, “Шарлотт”, “Вашингтона” и “Лейкерс”.
Примечательно, что с трехкратным обладателем звания “лучший защитник года” Ховардом “Лейкерс” в последний раз выходили в плей-офф НБА (сезон 2012-13 годов).
Напомним, что ранее “Лейкерс” усилились лидером “Пеликанс”, который также выигрывал звание олимпийского чемпиона.