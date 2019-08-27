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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 38707 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118264 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128975 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120183 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124794 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127898 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152685 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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БК "Лейкерс" усилился олимпийским чемпионом Ховардом

БК "Лейкерс" усилился олимпийским чемпионом Ховардом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракт с американским центровым Дуайтом Ховардом, передает УНН со ссылкой на официальный сайт клуба.

Условия сделки пока не сообщается. В новой команде 33-летний “бигмен” будет выступать под 39 номером.

В прошлом сезоне Ховард выступил лишь в 9 матчах, пропустив большую часть сезона из-за операции на спине. Статистика за 9 матчей в среднем составляла — 12,8 очка и 9,2 подбора за 25,6 минуты.

В целом, восьмикратный участник Матчей всех звезд НБА и олимпийский чемпион 2008 года, имеет в среднем 14,4 очка, 12,6 ю и 2,0 блок-шота в 1044 играх в составе “Орландо”, “Хьюстон”, “Атланты”, “Шарлотт”, “Вашингтона” и “Лейкерс”.

Примечательно, что с трехкратным обладателем звания “лучший защитник года” Ховардом “Лейкерс” в последний раз выходили в плей-офф НБА (сезон 2012-13 годов).

Напомним, что ранее “Лейкерс” усилились лидером “Пеликанс”, который также выигрывал звание олимпийского чемпиона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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