БК “Лейкерс” підсилився олімпійським чемпіоном Ховардом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" підписав контракт з американським центровим Дуайтом Ховардом, передає УНН з посиланням на офіційний сайт клубу.
Умови угоди поки не повідомляється. У новій команді 33-річний “бігмен” виступатиме під 39 номером.
У попередньому сезоні Ховард виступив лише в 9 матчах, пропустивши більшу частину сезону через операцію на спині. Статистика за 9 матчів в середньому складала — 12,8 очка і 9,2 підбирання за 25,6 хвилини.
Загалом восьмикратний учасник Матчів усіх зірок НБА та олімпійський чемпіон 2008 року, має в середньому 14,4 очка, 12,6 пд і 2,0 блок-шоти в 1044 іграх у складі “Орландо”, “Хьюстону”, “Атланти”, “Шарлотт”, “Вашингтона” і “Лейкерс”.
Примітно, що з триразовим володарем звання “кращий захисник року” Ховардом “Лейкерс” востаннє виходили в плей-офф НБА (сезон 2012-13 років).
Нагадаємо, що раніше “Лейкерс” підсилились лідером “Пеліканс”, який також вигравав звання олімпійського чемпіона.