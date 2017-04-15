БК "Химик" стал первым финалистом чемпионата Украины

Начало матча выдалось эффектным. Закурдаев отгрузил три быстрых трехочковых, на что южненцы ответили двумя точными попаданиями из-за дуги от Смита. Но если инициативу защитника "Днепра" поддержали его партнеры, то в составе «Химика» кроме американского разыгрывающего в атаке не играл никто. Смит набрал 12 из 14 командных очков в первой четверти.

Во втором промежутке хозяевам удалось немного охладить пыл соперника, когда бигмены "Химика" зацепились на чужом щите - 30:42.

После большого перерыва "Химик" продолжил давить на соперника с трехсекундной, где доминировал Джейсон Лав, а выход Сидорова добавил южненцам скорости. Однако любая попытка хозяев сократить отставание до минимального пресекалась капитаном гостей Станислав Тимофеенко.

Уже в дебюте заключительной десятиминутки Смит впервые за долгое время вернул "Химик" на дистанцию ​​одного точного броска, а Лав на экваторе четверти впервые в этом матче вывел хозяев вперед. За эту четверть команды сменили друг друга в роли лидеров 9 раз.

Победителями с вязкой конечности вышли южненцы, которые продемонстрировали более качественный баскетбол во второй половине встречи. "Днепр" потерял 16 очков преимущества, которое было у гостей еще в третьей четверти и не оставил сил на решающие минуты игры.

"Химик" победил со счетом 75:71 и в четвертый раз подряд вышел в финал Суперлиги Пари-Матч.

Добавим, что в другой серии киевский "Будивельник" предшествует в счете над "Черкасские Мавпы" - 2: 0.