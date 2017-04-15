БК "Химик" стал первым финалистом чемпионата Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41583 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102634 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157209 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116778 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116708 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112684 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104362 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107100 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103595 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153813 просмотра

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БК "Химик" стал первым финалистом чемпионата Украины

БК "Химик" стал первым финалистом чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 9735 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Южном состоялся решающий пятый поединок финальной серии чемпионата Украины по баскетболу Суперлиги Пари-Матч в котором хозяева паркета "Химик" встречались с "Днепром", передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Начало матча выдалось эффектным. Закурдаев отгрузил три быстрых трехочковых, на что южненцы ответили двумя точными попаданиями из-за дуги от Смита. Но если инициативу защитника "Днепра" поддержали его партнеры, то в составе «Химика» кроме американского разыгрывающего в атаке не играл никто. Смит набрал 12 из 14 командных очков в первой четверти.

Во втором промежутке хозяевам удалось немного охладить пыл соперника, когда бигмены "Химика" зацепились на чужом щите - 30:42.

После большого перерыва "Химик" продолжил давить на соперника с трехсекундной, где доминировал Джейсон Лав, а выход Сидорова добавил южненцам скорости. Однако любая попытка хозяев сократить отставание до минимального пресекалась капитаном гостей Станислав Тимофеенко.

Уже в дебюте заключительной десятиминутки Смит впервые за долгое время вернул "Химик" на дистанцию ​​одного точного броска, а Лав на экваторе четверти впервые в этом матче вывел хозяев вперед. За эту четверть команды сменили друг друга в роли лидеров 9 раз.
Победителями с вязкой конечности вышли южненцы, которые продемонстрировали более качественный баскетбол во второй половине встречи. "Днепр" потерял 16 очков преимущества, которое было у гостей еще в третьей четверти и не оставил сил на решающие минуты игры.

"Химик" победил со счетом 75:71 и в четвертый раз подряд вышел в финал Суперлиги Пари-Матч.

Добавим, что в другой серии киевский "Будивельник" предшествует в счете над "Черкасские Мавпы" - 2: 0.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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