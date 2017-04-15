БК "Хімік" став першим фіналістом чемпіонату України

Початок матчу видався ефектним. Закурдаев відвантажив три швидких триочкових, на що южненці відповіли двома точними влучаннями з-за дуги від Сміта. Але якщо ініціативу захисника “Дніпра” підтримали його партнери, то в складі “Хіміка” крім американського розігруючого в атаці не грав ніхто. Сміт набрав 12 з 14 командних очок у першій чверті.

У другому проміжку господарям вдалося трохи охолодити запал суперника, коли бігмени “Хіміка” зачепилися на чужому щиті — 30:42.

Після великої перерви “Хімік” продовжив тиснути на суперника з трисекундної, де домінував Джейсон Лав, а вихід Сидорова додав южненцям швидкості. Однак будь-яка спроба господарів скоротити відставання до мінімального присікалася капітаном гостей Станіславом Тимофеєнком.

Уже в дебюті заключної десятихвилинки Сміт вперше за довгий час повернув “Хімік” на дистанцію одного точного кидка, а Лав на екваторі чверті вперше в цьому матчі вивів господарів вперед. За цю чверть команди змінили один одну в ролі лідерів 9 разів.

Переможцями з в’язкої кінцівки вийшли южненці, які продемонстрували більш якісний баскетбол у другій половині зустрічі. “Дніпро” втратив 16 очок переваги, яка була у гостей ще в третій чверті і не залишив сил на вирішальні хвилини гри.

“Хімік” переміг з рахунком 75:71 і в четвертий раз поспіль вийшов у фінал Суперліги Парі-Матч.

Додамо, що в іншій серії київський “Будівельник” передує в рахунку над “Черкаськими Мавпами” — 2:0.