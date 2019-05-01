БК "Филадельфия" сравнял счет в серии плей-офф НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Канаде состоялся второй поединок полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА в котором "Торонто Рэпторс" принимал "Филадельфию Севентисиксерс", передает корреспондент УНН.
После поражения в первой встрече серии баскетболисты "Сиксерс" не теряли времени и завладели инициативой на табло - 11:19. Плохой процент реализации и удачная игра запасных игроков гостей (Монро и Эннис) позволили пойти им на большой перерыв с преимуществом 51:38.
Усилиями Кавая Леонарда и камерунца Паскаля Сиакама канадский коллектив сократил отставание перед заключительной 12-минуткой - 63:69. Однако догнать оппонентов в последней четверти "Торонто" не сумел - поражение 89:94.
Таким образом счет в серии стал ничейным 1:1. Следующие две игры пройдут на паркете "Филадельфии".
Отметим, что эффектный дабл-дабл у победителей сделал Джимми Батлер - 30 очков и 11 подборов.