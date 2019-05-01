БК "Філадельфія" зрівняв рахунок у серії плей-оф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Канаді відбувся другий поєдинок півфінальної серії плей-оф Східної конференції НБА в якому "Торонто Репторс" приймав "Філадельфію Севентісіксерс", передає кореспондент УНН.
Після поразки у першій зустрічі серії баскетболісти "Сіксерс" не гаяли часу та заволоділи ініціативою на табло – 11:19. Поганий відсоток реалізації та вдала гра запасних гравців гостей (Монро і Енніса) дозволили піти їм на велику перерву за переваги 51:38.
Зусиллями Кавая Леонарда і камерунця Паскаля Сіакама канадський колектив скоротив відставання перед заключною 12-хвилинкою – 63:69. Однак наздогнати опонентів в останній чверті "Торонто" не зумів – поразка 89:94.
Таким чином рахунок у серії став нічийним 1:1. Наступні дві гри пройдуть на паркеті "Філадельфії".
Відзначимо, що ефектний дабл-дабл у переможців здійснив Джиммі Батлер – 30 очок і 11 підбирань.