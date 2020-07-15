БК "Черкасские Обезьяны" подписал украинского форварда из чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. БК "Черкасские Обезьяны" продолжил комплектацию на будущий сезон и подписал контракт с украинским форвардом Антоном Дзюбой, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Последние два года 24-летний баскетболист провел в Испании. В прошлом сезоне Дзюба защищал цвета клуба “Ираурги”, который играет в третьем испанском дивизионе. В чемпионате Дзюба провел 19 матчей (8 в старте). В среднем за игру получил 4,2 очка и делал 2,8 подбора.
До этого, в сезоне 2018/19 выступал в составе клубов “Клавихо” и “Авила”, которые также представляют третий дивизион чемпионата Испании.
В Украине Дзюба играл за “Днепр”, “Инфиз” и “Львовскую политехнику”. Также Дзюба играл за юношескую и молодежную сборные Украины.
Напомним, что ранее “Черкасские Обезьяны” продлили контракты с лидером прошлого сезона, бигменом Сеадом Хаджифейзовичем, также форвардом Владимиром Коневым и защитниками Сергеем Поповым и Никитой Русловым.