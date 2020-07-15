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БК "Черкаські Мавпи" підписав українського форварда з чемпіонату Іспанії

БК "Черкаські Мавпи" підписав українського форварда з чемпіонату Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. БК "Черкаські Мавпи" продовжив комплектацію на майбутній сезон та підписав контракт із українським форвардом Антоном Дзюбою, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Останні два роки 24-річний баскетболіст провів в Іспанії. Минулого сезону Дзюба захищав кольори клубу “Іраургі”, який грає в третьому іспанському дивізіоні. У чемпіонаті Дзюба провів 19 матчів (8 у старті). У середньому за гру здобував 4,2 очка та робив 2,8 підбирання.

До цього, у сезоні 2018/19 виступав у складі клубів “Клавіхо” та “Авіла”, які також представляють третій дивізіон чемпіонату Іспанії.

В Україні Дзюба грав за “Дніпро”, “Інфіз” та “Львівську Політехніку”. Також Дзюба грав за юнацьку та молодіжну збірні України.

Нагадаємо, що раніше “Черкаські Мавпи” продовжили контракти із лідером минулого сезону, бігменом Сеадом Хаджифейзовичем, також форвардом Володимиром Конєвим та захисниками Сергієм Поповим та Нікітою Русловим.

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