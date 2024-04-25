Бизнес во время войны: одесская хлебобулочная компания получила грант от государства почти на 7 млн гривен

Одесская облгосадминистрация поддерживает развитие регионального бизнеса, передает УНН.

Детали

Один из примеров - одесская компания по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий из цельного зерна ООО "ТОТ ГРУП". Предприятие создает новые рабочие места и стремится стать крупным экспортером продуктов из пшеницы, продвигая свою ТМ на внешнем рынке.

Так, в 2023 году ООО "ТОТ ГРУП" приняло участие в областной Программе поддержки малого и среднего предприятия и получило от областного бюджета компенсацию процентной ставки за кредит на приобретение оборудования.

Также предприятие получило от государства грант для перерабатывающих предприятий на развитие в размере 6 730 000 грн.

"На полученные средства компания начала ремонт нового помещения для производства, приобрела современное оборудование и уже создала 10 дополнительных рабочих мест", - информируют в облгосадминистрации

Со всеми имеющимися программами поддержки можно ознакомиться по ссылке.