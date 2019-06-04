Бизнес поддержал детей с синдромом Дауна на более 230 тыс. грн

Цель турнира — сбор средств, необходимых для работы программ Центра раннего развития детей с синдромом Дауна, которыми занимается всеукраинская благотворительная организация “Даун Синдром”.

“Все средства идут на программы Центра раннего развития. Это — старт для детей с синдромом Дауна. В этот центр приходят дети от рождения и до 8 лет. И родители. Мы в последнее время все больше делаем фокус не только на детей, но и на родителей, потому что им нужна психологическая, информационная поддержка — чтобы они восстановились, поверили в свои силы и в силы своих детей”, - рассказала президент ВБО "Даун Синдром“ Елена Большанина.

Центр развития детей с синдромом Дауна действует по 4 основным направлениям — “Центр раннего развития”, модель школьного образования “Перспектива 21/3”, “Украинская медицинская группа” и “Поддержка трудоустройства для молодых людей с синдромом Дауна”.

“Центр проводит программы социализации, подготовки в детские сады, в школы. И, в общем, они учатся считать, писать. Некоторые детки в 6-8 лет уже знают азы чтения, письма. Не так это легко дается, но мы знаем правильные методики — как заметить сильные стороны таких детей, как обойти их слабые стороны”, - добавляет Большанина.

На базе Центра проходят регулярные занятия и семинары. Квалифицированная помощь специалистов центра является крайне важной для родителей этих детей.

“Центр вообще уникальный. Он работает только с детьми с синдромом Дауна. Это не общая нозология, как, например, есть реабилитационные центры, куда приходят дети с различными диагнозами. Здесь специалисты, работающие более 10 лет именно с солнечными детьми.

Все собрано в одном месте — раннее развитие, социализация наших детей. А также психолог, который работает с родителями”, - отметила мама девочки Марты с этим диагнозом — Ольга Бущик.

Кроме благотворительных организаций в Украине поддержку детям с синдромом Дауна оказывают международные доноры и социально-ответственный бизнес. Одна из таких компаний — оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, которая поддерживает ВБО “Даун Синдром” уже в течение трех лет. На этот раз компания выступила официальным партнером мероприятия и выставила собственную команду для участия в соревнованиях.

“Сотрудничаем с ВБО ”Даун Синдром“ уже на протяжении 3 лет, в том числе — в рамках благотворительного футбольного турнира. Первый год мы выступали как технический партнер, а вот уже второй год подряд мы выставляем свою футбольную команду”, — рассказал директор по маркетингу "М.С.Л." Павел Вайсеро.

В этом году в турнире по футболу для особых детей приняли участие 15 команд. Для сотрудников “М.С.Л.” поддержка турнира и непосредственное участие в нем — является социальной миссией.

“Поддержка социальных проектов — это определенная философия бизнеса для лотерейных операторов мира, Европы. И мы, как правопреемник советского “Спортлото”, на протяжении многих лет внедряем в Украине европейские ценности. Мы прекрасно понимаем, что общество должно видеть, куда направляются средства от лотерей. И так, как сейчас законодательно этот процесс в стране не урегулирован, мы своим примером показываем, как оператор государственных лотерей может поддерживать социальные инициативы. Такие как, например, ВБО “Даун Синдром”, — отметил Вайсеро.

“Компания "М.С.Л." участвует во всех наших турнирах. Это и боулинг, и пейнтбол и футбольный турнир. Сначала компания была нашим техническим партнером, а теперь — официальным. Мы очень рады их поддержке”, — добавляет Большанина.

По итогам турнира организаторам удалось собрать более 230 тыс. гривен. Собранные средства будут направлены на поддержку детей с синдромом Дауна и работу Центра раннего развития.