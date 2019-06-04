Бізнес підтримав дітей із синдромом Дауна на понад 230 тис. грн

Мета турніру — збір коштів, необхідних для роботи програм Центру раннього розвитку дітей із синдромом Дауна, якими опікується всеукраїнська благодійна організація “Даун Синдром”.

“Усі кошти йдуть на програми Центру раннього розвитку. Це — старт для дітей із синдромом Дауна. У цей центр приходять діти від народження і до 8 років. І батьки. Ми останнім часом усе більше робимо фокус не тільки на дітей, а й на батьків, тому що їм потрібна психологічна, інформаційна підтримка — аби вони відновилися, повірили у свої сили і в сили своїх дітей”, — розповіла президент ВБО “Даун Синдром” Олена Большаніна.

Центр розвитку дітей із синдромом Дауна діє за 4 основними напрямками — “Центр раннього розвитку”, модель шкільної освіти “Перспектива 21/3”, “Українська медична група” та “Підтримка працевлаштування для молодих людей із синдромом Дауна”.

“Центр проводить програми соціалізації, підготовки до дитячих садків, до шкіл. І, загалом, вони вчаться рахувати, писати. Деякі дітки в 6-8 років вже знають ази читання, письма. Не так легко дається, але ми знаємо правильні методики — як помітити сильні сторони таких дітей, як обійти їх слабкі сторони”, — додає Большаніна.

На базі Центру проходять регулярні заняття та семінари. Кваліфікована допомога фахівців центру є вкрай важливою для батьків цих дітлахів.

“Центр взагалі унікальний. Він працює тільки із дітками з синдромом Дауна. Це не загальна нозологія, як, наприклад, є реабілітаційні центри, куди приходять дітки з різними діагнозами. Тут фахівці, які працюють більше 10 років саме із сонячними дітьми.

Все зібрано в одному місці — ранній розвиток, соціалізація наших дітей. А також психолог, який працює із батьками”, — зазначила мама дівчинки Марти з цим діагнозом - Ольга Бущик.

Окрім благодійних організацій в Україні підтримку дітям з синдромом Дауна надають міжнародні донори та соціально-відповідальний бізнес. Одна з таких компаній — оператор державних лотерей “М.С.Л.”, яка підтримує ВБО “Даун Синдром” уже протягом трьох років. Цього разу компанія виступила офіційним партнером заходу та виставила власну команду для участі у змаганнях.

“Співпрацюємо з ВБО "Даун Синдром“ уже протягом 3 років, зокрема — в рамках благодійного футбольного турніру. Перший рік ми виступали як технічний партнер, а от уже другий рік поспіль ми виставляємо свою футбольну команду”, — розповів директор із маркетингу “М.С.Л.” Павло Вайсеро.

Цьогоріч у турнірі із футболу задля особливих дітлахів узяли участь 15 команд. Для співробітників “М.С.Л.” підтримка турніру та безпосередня участь у ньому — є соціальною місією.

“Підтримка соціальних проектів — це певна філософія бізнесу для лотерейних операторів світу, Європи. І ми, як правонаступник радянського “Спортлото”, протягом багатьох років впроваджуємо в Україні європейські цінності. Ми прекрасно розуміємо, що суспільство має бачити, куди спрямовуються кошти від лотерей. І так, як наразі законодавчо цей процес у країні не врегульований, ми власним прикладом показуємо, як оператор державних лотерей може підтримувати соціальні ініціативи. Такі як, наприклад, ВБО “Даун Синдром”, — зазначив Вайсеро.

“Компанія "М.С.Л.“ бере участь у всіх наших турнірах. Це і боулінг, і пейнтбол і футбольний турнір. Спочатку компанія була нашим технічним партнером, а тепер — офіційним. Ми дуже раді їх підтримці”, — додає Большаніна.

За підсумками турніру організаторам вдалось зібрати понад 230 тис. гривень. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку малюків із синдромом Дауна та роботу Центру раннього розвитку.