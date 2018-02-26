Бизнес на "евробляхах": 17 поляков являются владельцами 12,5 тыс. автомобилей в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59688 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71940 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74813 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106219 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100054 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104348 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111347 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117059 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122754 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Бизнес на "евробляхах": 17 поляков являются владельцами 12,5 тыс. автомобилей в Украине

Бизнес на "евробляхах": 17 поляков являются владельцами 12,5 тыс. автомобилей в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Семнадцать жителей Перемышля и окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тыс. автомобилей из с 14,5 тыс. зарегистрированных в регионе. Об этом со передает УНН со ссылкой на сюжет TVN Turbo.

Сообщают, что поляки продолжают регистрировать на себя десятки и сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы. За такие услуги ловкие предприниматели получают от украинцев, которые хотят стать совладельцами автомобилей "на польских бляхах", от 100 до 500 злотых.

В сюжете отмечают, что таким образом на восточной границе Польши с Украиной было создано своеобразное польско-украинское "партнерство".

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Так, польские правила позволяют такую ​​массовую регистрацию автомобилей одним лицом.

Автомобили на иностранной регистрации позволяют украинцам избежать уплаты высоких таможенных пошлин.

Законодательством Украины определено, что автомобиль на иностранной регистрации может находиться на территории страны.

  • Автомобилем можно пользоваться в режиме транзита - обычно от 5-ти до 10-ти дней.
  • Ввоз транспортного средства на "бляхах" возможен на один год по правилам Стамбульской конвенции. То есть гражданин Украины может спокойно ездить на этом автомобиле, если по документам он - совладелец машины и вписан в техпаспорт, выданный за рубежом.
  • Украинец, который подписал контракт с иностранной компанией, на которую зарегистрирован автомобиль, может пользоваться автомобилем на еврономерах на территории Украины не больше года в режиме "временного ввоза".

Водитель должен иметь удостоверение, паспорт на машину - "бриф", техпаспорт и страховой полис. В зависимости от того, как автомобиль ввезли в Украину и зарегистрирован ли он на иностранную фирму, необходимо иметь контракт с иностранной компанией, путевой лист, доверенность на управление служебным автомобилем и другие сопровождающие документы от фирмы.

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