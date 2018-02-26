Бизнес на "евробляхах": 17 поляков являются владельцами 12,5 тыс. автомобилей в Украине

Сообщают, что поляки продолжают регистрировать на себя десятки и сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы. За такие услуги ловкие предприниматели получают от украинцев, которые хотят стать совладельцами автомобилей "на польских бляхах", от 100 до 500 злотых.

В сюжете отмечают, что таким образом на восточной границе Польши с Украиной было создано своеобразное польско-украинское "партнерство".

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Так, польские правила позволяют такую ​​массовую регистрацию автомобилей одним лицом.

Автомобили на иностранной регистрации позволяют украинцам избежать уплаты высоких таможенных пошлин.

Законодательством Украины определено, что автомобиль на иностранной регистрации может находиться на территории страны.



Автомобилем можно пользоваться в режиме транзита - обычно от 5-ти до 10-ти дней.



Ввоз транспортного средства на "бляхах" возможен на один год по правилам Стамбульской конвенции. То есть гражданин Украины может спокойно ездить на этом автомобиле, если по документам он - совладелец машины и вписан в техпаспорт, выданный за рубежом.



Украинец, который подписал контракт с иностранной компанией, на которую зарегистрирован автомобиль, может пользоваться автомобилем на еврономерах на территории Украины не больше года в режиме "временного ввоза".



Водитель должен иметь удостоверение, паспорт на машину - "бриф", техпаспорт и страховой полис. В зависимости от того, как автомобиль ввезли в Украину и зарегистрирован ли он на иностранную фирму, необходимо иметь контракт с иностранной компанией, путевой лист, доверенность на управление служебным автомобилем и другие сопровождающие документы от фирмы.