Бізнес на "євробляхах": 17 поляків є власниками 12,5 тис. автомобілів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сімнадцять мешканців Перемишля і околиць є фактичними власниками 12,5 тис. автомобілів із з 14,5 тис. зареєстрованих у регіоні. Про це з передає УНН з посиланням на сюжет TVN Turbo.
Повідомляють, що поляки продовжують реєструвати на себе десятки і сотні автомобілів, співвласниками яких пізніше стають українці. За такі послуги спритні підприємці отримують від українців, які хочуть стати співвласниками автомобілів “на польських бляхах”, від 100 до 500 злотих.
В сюжеті зазначають, що таким чином на східному кордоні Польщі з Україною було створено своєрідне польсько-українське “партнерство”.
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Так, польські правила дозволяють таку масову реєстрацію автомобілів однією особою.
Автомобілі на іноземній реєстрації дозволяють українцям уникнути сплати високих митних зборів.
Законодавством України визначено, що автомобіль на іноземній реєстрації може перебувати на території країни.
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- Автомобілем можна користуватися у режимі транзиту — зазвичай від 5-ти до 10-ти днів.
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- Ввезення транспортного засобу на “бляхах” можливе на один рік за правилами Стамбульської конвенції. Тобто громадянин України може спокійно їздити на цьому автомобілі, якщо за документами він — співвласник машини і вписаний до техпаспорту, виданого за кордоном.
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- Українець, який підписав контракт з іноземною компанією, на яку зареєстрований автомобіль, може користуватись автомобілем на єврономерах на території України не більше року в режимі “тимчасового ввезення”.
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Водій повинен мати посвідчення, паспорт на машину — “бріф”, техпаспорт та страховий поліс. Залежно від того, як автомобіль ввезли в Україну та чи зареєстрований він на іноземну фірму, необхідно мати контракт з іноземною компанією, шляховий лист, довіреність на управління службовим автомобілем та інші супроводжуючі документи від фірми.