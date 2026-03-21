Бизнес должен нарастить собственную генерацию электричества к следующей зиме - Свириденко

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Правительство планирует создать 4 ГВт распределенной генерации к отопительному сезону. Для поддержки бизнеса действуют льготные кредиты на покупку энергооборудования.

Украинские предприятия должны к следующей зиме нарастить уровень обеспечения себя электроэнергией собственной генерации. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает УНН.

Она рассказала о старте работ по подготовке энергосистемы и ЖКХ к следующей зиме в рамках плана устойчивости Одесской области.

Для автономности работы критической инфраструктуры ожидаем иметь 4 ГВт распределенной генерации по стране до начала следующего отопительного сезона. В этой работе для нас важно участие частного сектора

- сказала Свириденко.

По ее словам, правительство создает стимулы для бизнеса участвовать в развитии собственных мощностей: в частности, продолжают действовать кредиты под 0% на энергооборудование до 10 млн грн до 3 лет, уже выдано 150 кредитов на 227 млн грн. Также действуют кредиты 5-7-9% на покупку и монтаж установок по генерации и хранению энергии до 250 млн гривен и на срок до 10 лет.

"Нужно, чтобы все украинские предприятия двигались в этом направлении и к следующей зиме нарастили уровень обеспечения себя электроэнергией собственной генерации", - резюмировала глава правительства.

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Украина импортирует более 85% топлива на фоне мирового топливного кризиса, развернувшегося из-за войны на Ближнем Востоке.

