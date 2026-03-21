Бізнес має наростити власну генерацію електрики до наступної зими - Свириденко
Київ • УНН
Уряд планує створити 4 ГВт розподіленої генерації до опалювального сезону. Для підтримки бізнесу діють пільгові кредити на купівлю енергообладнання.
Українські підприємства мають до наступної зими наростити рівень забезпечення себе електроенергією власної генерації. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, повідомляє УНН.
Деталі
Вона розповіла про старт робіт з підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступної зими у рамках плану стійкості Одещини.
Для автономності роботи критичної інфраструктури очікуємо мати 4 ГВт розподіленої генерації по країні до початку наступного опалювального сезону. У цій роботі для нас важлива участь приватного сектору
За її словами, уряд створює стимули для бізнесу долучатися до розбудови власних потужностей: зокрема, продовжують діяти кредити під 0% на енергообладнання до 10 млн грн до 3 років, вже видано 150 кредитів на 227 млн грн. Також діють кредити 5-7-9% на купівлю і монтаж установок з генерації та зберігання енергії до 250 млн гривень і на строк до 10 років.
"Потрібно, щоб всі українські підприємства рухались в цьому напрямку і до наступної зими наростили рівень забезпечення себе електроенергією власної генерації", - резюмувала глава уряду.
Нагадаємо
Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна імпортує понад 85% пального на тлі світової паливної кризи, що розгорнулася через війну на Близькому Сході.
Свириденко зустрілася з Макроном - домовилися про спільний проєкт в енергетиці11.03.26, 10:58 • 5148 переглядiв