Бізнес має наростити власну генерацію електрики до наступної зими - Свириденко

Українські підприємства мають до наступної зими наростити рівень забезпечення себе електроенергією власної генерації. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, повідомляє УНН.

Вона розповіла про старт робіт з підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступної зими у рамках плану стійкості Одещини.

Для автономності роботи критичної інфраструктури очікуємо мати 4 ГВт розподіленої генерації по країні до початку наступного опалювального сезону. У цій роботі для нас важлива участь приватного сектору