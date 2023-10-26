Бойцы ХАМАС прошли боевую подготовку в Иране перед нападением на Израиль - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Бойцы ХАМАС тренировались в Иране перед террористической атакой на Израиль 7 октября. Только в сентябре около 500 палестинских боевиков прошли специализированную боевую подготовку в Иране. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
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"Примерно 500 бойцов ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" прошли специальную боевую подготовку в Иране элитными силами Корпуса стражей Исламской революции за несколько недель до террористической атаки 7 октября", - пишет издание.
Детали
Источники издания сообщили, что сентябрьскими учениями руководили офицеры "Аль-Кудс", подразделения спецопераций иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По словам осведомленных собеседников WSJ, во время прохождения боевой подготовки в Иране присутствовали высокопоставленные палестинские чиновники и иранский бригадный генерал Эсмаил Каани, глава Аль-Кудс.
Чиновники США, как и источники издания, заявили, что Иран регулярно обучал боевиков в Иране и других местах, но нет никаких признаков их массовой подготовки непосредственно к атакам 7 октября. Несколько официальных лиц США заявили, что у Вашингтона есть "убедительные" данные разведки, указывающие на то, что иранские лидеры были удивлены нападением ХАМАС.
В отчете разведки отмечается, что способ действий ХАМАС был похож на технику, которую используют иранские военизированные группы.
Израиль неоднократно обвинял Иран в том, что он является ключевой силой скоординированной атаки ХАМАС на Израиль, в ходе которой террористам удалось вывести из строя высокотехнологичный забор на границе с Газой, пересечь его и совершить сокрушительное нападение на близлежащие поселения.
Напомним
Известный член политического бюро ХАМАС Мусса Абу Марзук недавно заявил, что ХАМАС ожидал большей поддержки и участия Ирана в продолжающейся войне террористической группы с Израилем.