Представник ХАМАС заявив, що від Ірану очікували більшої підтримки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Відомий член політичного бюро ХАМАС Мусса Абу Марзук каже, що ХАМАС очікував більшої підтримки та участі Ірану у триваючій війні терористичної групи з Ізраїлем, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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В інтерв’ю турецькому арабомовному виданню новин TRT Абу Марзук сказав, що “немає жодної координації (з Іраном — ред.), лише переговори”.
Times of Israel відзначає, що “це незважаючи на давню стратегію „об’єднання полів битв“ між палестинськими терористичними угрупованнями та Хезболлою в Газі, на Західному березі річки Йордан та в Лівані під координацією Ірану”.
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У суботу офіційний представник ХАМАСу в іншому інтерв’ю сказав, що політичні лідери ХАМАСу не знали про плани натиску 7 жовтня, зазначивши, що вони були “здивовані датою, але не діями”.
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