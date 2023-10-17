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Представник ХАМАС заявив, що від Ірану очікували більшої підтримки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Відомий член політичного бюро ХАМАС Мусса Абу Марзук каже, що ХАМАС очікував більшої підтримки та участі Ірану у триваючій війні терористичної групи з Ізраїлем, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Представник ХАМАС заявив, що від Ірану очікували більшої підтримки

Деталі

В інтерв’ю турецькому арабомовному виданню новин TRT Абу Марзук сказав, що “немає жодної координації (з Іраном — ред.), лише переговори”.

Times of Israel відзначає, що “це незважаючи на давню стратегію „об’єднання полів битв“ між палестинськими терористичними угрупованнями та Хезболлою в Газі, на Західному березі річки Йордан та в Лівані під координацією Ірану”.

Раніше

У суботу офіційний представник ХАМАСу в іншому інтерв’ю сказав, що політичні лідери ХАМАСу не знали про плани натиску 7 жовтня, зазначивши, що вони були “здивовані датою, але не діями”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховний лідер Ірану застеріг Ізраїль від продовження воєнних дій щодо Гази

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