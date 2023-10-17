Представитель ХАМАС заявил, что от Ирана ожидали большей поддержки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Известный член политического бюро ХАМАС Мусса Абу Марзук говорит, что ХАМАС ожидал большей поддержки и участия Ирана в продолжающейся войне террористической группы с Израилем, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
В интервью турецкому арабоязычному новостному изданию TRT Абу Марзук сказал, что “нет никакой координации (с Ираном — ред.), только переговоры”.
Times of Israel отмечает, что “это несмотря на давнюю стратегию „объединения полей сражений“ между палестинскими террористическими группировками и Хезболлой в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане под координацией Ирана”.
Ранее
В субботу официальный представитель ХАМАСа в другом интервью сказал, что политические лидеры ХАМАСа не знали о планах наступления 7 октября, отметив, что они были “удивлены датой, но не действиями”.
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