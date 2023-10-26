Бійці ХАМАС пройшли бойову підготовку в Ірані перед нападом на Ізраїль - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Бійці ХАМАС тренувалися в Ірані перед терористичною атакою на Ізраїль 7 жовтня. Лише у вересні близько 500 палестинських бойовиків пройшли спеціалізовану бойову підготовку в Ірані. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
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"Приблизно 500 бійців ХАМАС і палестинського "Ісламського джихаду" пройшли спеціальну бойову підготовку в Ірані елітними силами Корпусу вартових Ісламської революції за кілька тижнів до терористичної атаки 7 жовтня", - пише видання.
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Джерела видання повідомили, що вересневими навчаннями керували офіцери "Аль-Кудс", підрозділи спецоперацій іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР). За словами обізнаних співрозмовників WSJ, під час проходження бойової підготовки в Ірані були присутні високопоставлені палестинські чиновники та іранський бригадний генерал Есмаїл Каані, голова Аль-Кудс.
Чиновники США, як і джерела видання, заявили, що Іран регулярно навчав бойовиків в Ірані та інших місцях, але немає жодних ознак їхньої масової підготовки безпосередньо до атак 7 жовтня. Декілька офіційних осіб США заявили, що у Вашингтона є "переконливі" дані розвідки, які вказують на те, що іранські лідери були здивовані нападом ХАМАС.
У звіті розвідки зазначається, що спосіб дій ХАМАС був схожий на техніку, яку використовують іранські воєнізовані групи.
Ізраїль неодноразово звинувачував Іран у тому, що він є ключовою силою скоординованої атаки ХАМАС на Ізраїль, під час якої терористам вдалося вивести з ладу високотехнологічний паркан на кордоні з Газою, перетнути його і здійснити нищівний напад на прилеглі поселення.
Нагадаємо
Відомий член політичного бюро ХАМАС Мусса Абу Марзук нещодавно заявив, що ХАМАС очікував більшої підтримки та участі Ірану у триваючій війні терористичної групи з Ізраїлем.