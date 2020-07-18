Драка с одноклубником: турецкий клуб расторг контракт с футболистом "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Нападающий сборной Люксембурга и киевского “Динамо” Жерсон Родригес оставил состав турецкого “Анкарагюджю”, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Представитель турецкого футбола не стал ждать конца сезона и решил разорвать договор аренды.
Причиной такого решения стало нарушение дисциплины футболиста. Перед матчем против “Галатасарая” уроженец Люксембурга устроил драку с капитаном клуба Анте Кулушичем и был исключен из состава.
В итоге Совет директоров принял решение расторгнуть соглашение с игроком. Данное решение поддержали футболисты “Анкарагюджю”.
Отметим, что 25-летний люксембуржец забил 6 голов (4 с пенальти) и сделал 2 ассиста в 11 матчах за турецкий клуб.