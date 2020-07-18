Бійка з одноклубником: турецький клуб розірвав контракт із футболістом "Динамо"

Представник турецького футболу не став чекати кінця сезону та вирішив розірвати угоду оренди.

Причиною такого рішення стало порушення дисципліни футболіста. Перед матчем проти “Галатасараю” уродженець Люксембургу влаштував бійку із капітаном клубу Анте Кулушичем і був виключений зі складу.

У підсумку Рада директорів прийняла рішення розірвати угоду із гравцем. Дане рішення підтримали футболісти “Анкарагюджю”.

Зазначимо, що 25-річний люксембуржец забив 6 голів (4 з пенальті) і зробив 2 асисти в 11 матчах за турецький клуб.