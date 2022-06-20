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13:44 • 37799 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 66015 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 58531 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 37504 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 64130 просмотра

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Бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа официально утвердили

Бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа официально утвердили

Киев • УНН

 • 142331 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Официально утвержден чемпионский бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, стороны согласовали условия поединка. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу Matchroom Boxing в Twitter.

Детали

Чемпионат пройдет 20 августа в городе Джедда в Саудовской Аравии. На кону — три чемпионских пояса (WBA, WBO и IBF), которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре 2021 года. Тогда он одержал победу единогласным решением судей. 

Раньше

Журнал The Ring назвал бой между Усиком и Джошуа главным событием 2021 года в боксе.

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