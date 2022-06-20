Бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа официально утвердили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Официально утвержден чемпионский бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, стороны согласовали условия поединка. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу Matchroom Boxing в Twitter.
Детали
Чемпионат пройдет 20 августа в городе Джедда в Саудовской Аравии. На кону — три чемпионских пояса (WBA, WBO и IBF), которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре 2021 года. Тогда он одержал победу единогласным решением судей.
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Журнал The Ring назвал бой между Усиком и Джошуа главным событием 2021 года в боксе.