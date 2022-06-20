Бій-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа офіційно затвердили

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Чемпіонат пройде 20 серпня у місті Джедда в Саудівській Аравії. На кону — три чемпіонські пояси (WBA, WBO та IBF), які Усик відібрав у Джошуа у вересні 2021 року. Тоді він здобув перемогу одностайним рішенням суддів.

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Журнал The Ring назвав бій між Усиком та Джошуа головною подією 2021 року в боксі.