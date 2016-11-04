Бой между Кличко и Джошуа может произойти на стадионе "Уэмбли"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Бой между украинским боксером Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа за титул "суперчемпиона" может состояться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.
“Бой может состояться в марте-апреле 2017 года”, — говорится в сообщении.
Отметим, что сначала поединок между боксерами должен был состояться 10 декабря. Причиной переноса даты боя является травма Кличко. Официальная дата до сих пор не известна.
Как сообщал УНН, Всемирная боксерская ассоциация приняла положительное решение о возможности проведения боя за титул “суперчемпиона” в супертяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.