Бой между Кличко и Джошуа может произойти на стадионе "Уэмбли"

“Бой может состояться в марте-апреле 2017 года”, — говорится в сообщении.

Отметим, что сначала поединок между боксерами должен был состояться 10 декабря. Причиной переноса даты боя является травма Кличко. Официальная дата до сих пор не известна.

Как сообщал УНН, Всемирная боксерская ассоциация приняла положительное решение о возможности проведения боя за титул “суперчемпиона” в супертяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.