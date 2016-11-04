Бій між Кличком і Джошуа може відбутися на стадіоні "Уемблі"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Бій між українським боксером Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версією Міжнародної боксерської федерації у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа за титул “суперчемпіона” може відбутися на стадіоні “Уемблі” в Лондоні, передає УНН з посиланням на Sky Sports.
«Бій може відбутися в березні-квітні 2017 року», - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що спочатку поєдинок між боксерами мав відбутися 10 грудня. Причиною перенесення дати бою є травма В.Кличка. Офіційної дати досі не відомо.
Як повідомляв УНН, Всесвітня боксерська асоціація прийняла позитивне рішення щодо можливості проведення бою за титул "суперчемпіона" в суперважкій вазі між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа.