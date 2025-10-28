$42.070.07
Бывший одноклубник Малиновского стал участником ДТП, которое привело к гибели человека

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Хосеп Мартинес сбил 81-летнего мужчину неподалеку от тренировочной базы Интера в Аппиано Джентиле.

Бывший одноклубник Малиновского стал участником ДТП, которое привело к гибели человека

Голкипер миланского "Интера" Хосеп Мартинес сбил 81-летнего мужчину неподалеку от тренировочной базы "Интера" в Аппиано Джентиле. 81-летний мужчина в инвалидной коляске неожиданно выехал на дорогу прямо перед автомобилем Мартинеса – вероятно, ему стало плохо. Об этом пишет издание Daily Mail, передает УНН.

Детали

Второй вратарь "Интера" Жозеп Мартинес сбил 81-летнего мужчину во вторник утром. Испанец ехал на тренировку, когда попал в аварию в Фенегро, недалеко от тренировочной базы "Интера" вблизи коммуны Аппиано Джентиле.

- пишет издание.

Сообщается, что 81-летний мужчина скончался на месте происшествия, несмотря на усилия служб экстренной помощи, которые отправили на место происшествия скорую помощь, вертолет и итальянскую полицию.

Правоохранители расследуют инцидент, а предварительные сообщения указывают на то, что мужчина в инвалидной коляске неожиданно выехал на дорогу прямо перед автомобилем Мартинеса – вероятно, ему стало плохо.

Вратарь "Интера" не смог избежать столкновения. 27-летний испанец сразу остановился для оказания пострадавшему первой помощи, однако ни он, ни работники скорой помощи так и не смогли спасти жизнь 81-летнего мужчины.

На фоне трагедии пресс-конференция тренера "Интера" Кристиана Киву перед матчем клуба Серии А против "Фиорентины", которая была запланирована на 14:00 во вторник, была отменена.

Дополнение

Жозеп Мартинес перешел в "Интер" летом 2024 года из итальянского "Дженоа", за который выступает украинец Руслан Малиновский, за 14 млн евро.

В составе "Интера" Мартинес провел 7 матчей, в которых пропустил 4 гола.

Напомним

20-летний Антони Илано попал в дорожно-транспортное происшествие на северо-западе Бразилии. Футболист погиб после столкновения мотоцикла с коровой.

Павел Башинский

СпортКриминал и ЧПНовости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Бразилия