Ексодноклубник Малиновського став учасником ДТП, яке призвело до загибелі людини
Київ • УНН
Хосеп Мартінес збив 81-річного чоловіка неподалік тренувальної бази Інтера в Аппіано Джентілі.
Голкіпер міланського "Інтера" Хосеп Мартінес збив 81-річного чоловіка неподалік тренувальної бази Інтера в Аппіано Джентілі. 81-річний чоловік в в кріслі колісному несподівано виїхав на дорогу просто перед автомобілем Мартінеса - ймовірно, йому стало погано. Про це пише видання Daily Mail, передає УНН.
Деталі
Другий воротар "Інтер" Жозеп Мартінес збив 81-річного чоловіка у вівторок вранці. Іспанець їхав на тренування, коли потрапив в аварію в Фенегро, недалеко від тренувальної бази "Інтера" поблизу комуни Аппіано Джентіле
Повідомляється, що 81-річний чоловік помер на місці події, незважаючи на зусилля служб екстреної допомоги, які відправили на місце події швидку допомогу, вертоліт та італійську поліцію.
Правоохоронці розслідують інцидент, а попередні повідомлення вказують на те, чоловік в кріслі колісному несподівано виїхав на дорогу просто перед автомобілем Мартінеса - ймовірно, йому стало погано.
Воротар "Інтера" не зміг уникнути зіткнення. 27-річний іспанець одразу зупинився для надання потерпілому першої допомоги, проте ні він, ні працівники швидкої допомоги так і не змогли врятувати життя 81-річного чоловіка.
На тлі трагедії прес-конференція тренера "Інтера" Крістіана Ківу перед матчем клубу Серії А проти "Фіорентини", яка була запланована на 14:00 у вівторок, була скасована.
Доповнення
Жозеп Мартінес перейшов до "Інтера" влітку 2024 року з італійського "Дженоа", за який виступає українець Руслан Малиновський, за 14 млн євро.
У складі "Інтера" Мартінес провів 7 матчів, у яких пропустив 4 голи.
Нагадаємо
