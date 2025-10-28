$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексодноклубник Малиновського став учасником ДТП, яке призвело до загибелі людини

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Хосеп Мартінес збив 81-річного чоловіка неподалік тренувальної бази Інтера в Аппіано Джентілі.

Ексодноклубник Малиновського став учасником ДТП, яке призвело до загибелі людини

Голкіпер міланського "Інтера" Хосеп Мартінес збив 81-річного чоловіка неподалік тренувальної бази Інтера в Аппіано Джентілі. 81-річний чоловік в в кріслі колісному несподівано виїхав на дорогу просто перед автомобілем Мартінеса - ймовірно, йому стало погано. Про це пише видання Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Другий воротар "Інтер" Жозеп Мартінес збив 81-річного чоловіка у вівторок вранці. Іспанець їхав на тренування, коли потрапив в аварію в Фенегро, недалеко від тренувальної бази "Інтера" поблизу комуни Аппіано Джентіле

- пише видання.

Повідомляється, що 81-річний чоловік помер на місці події, незважаючи на зусилля служб екстреної допомоги, які відправили на місце події швидку допомогу, вертоліт та італійську поліцію.

Правоохоронці розслідують інцидент, а попередні повідомлення вказують на те, чоловік в кріслі колісному несподівано виїхав на дорогу просто перед автомобілем Мартінеса - ймовірно, йому стало погано.

Воротар "Інтера" не зміг уникнути зіткнення. 27-річний іспанець одразу зупинився для надання потерпілому першої допомоги, проте ні він, ні працівники швидкої допомоги так і не змогли врятувати життя 81-річного чоловіка.

На тлі трагедії прес-конференція тренера "Інтера" Крістіана Ківу перед матчем клубу Серії А проти "Фіорентини", яка була запланована на 14:00 у вівторок, була скасована.

Доповнення

Жозеп Мартінес перейшов до "Інтера" влітку 2024 року з італійського "Дженоа", за який виступає українець Руслан Малиновський, за 14 млн євро.

У складі "Інтера" Мартінес провів 7 матчів, у яких пропустив 4 голи.

Нагадаємо

20-річний Антоні Ілано потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на північному заході Бразилії. Футболіст загинув після зіткнення мотоциклу з коровою.

Павло Башинський

