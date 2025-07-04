Бывшего игрока «Арсенала» Томаса Партея обвинили в изнасиловании

Бывшему полузащитнику лондонского "Арсенала" Томасу Парти предъявлены обвинения в изнасиловании по пяти пунктам. 32-летнему футболисту также предъявлено обвинение по одному пункту в сексуальном насилии, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Два пункта обвинения в изнасиловании касаются одной женщины, три пункта обвинения касаются второй женщины, а одно обвинение в сексуальном насилии касается третьей женщины. Инциденты, как сообщили в суде, произошли между 2021 и 2022 годами.

Столичная полиция сообщила, что футболист должен явиться в магистратский суд Вестминстера во вторник, 5 августа.

Обвинения выдвинуты после расследования детективов, которое началось в феврале 2022 года после того, как полиция впервые получила сообщение об изнасиловании - заявили в полиции.

Парти только что покинул "Арсенал" после окончания срока действия его контракта и, как говорят, вызвал интерес у таких клубов, как "Ювентус", "Барселона" и "Фенербахче".

Ганский игрок провел пять лет на "Эмирейтс" после подписания контракта с "Атлетико Мадрид", а также десятки раз играл за свою страну.

Его время в "Арсенале" было отмечено периодическими травмами, но он 130 раз играл за клуб в Премьер-лиге, включая 35 раз в прошлом сезоне, когда забил четыре гола.

"Нашим приоритетом остается оказание поддержки женщинам, которые обратились в суд", - сказал детектив-суперинтендант Энди Ферфи.

Дополнение

В Англии пару мужчин будут судить за жестокое обращение и сексуальное насилие над 13-месячным ребенком, который умер. Ребенок прожил в семье всего три месяца и находился в процессе усыновления.

Легенда Motown, американский музыкант Смоки Робинсон подал иск о клевете на 500 миллионов долларов против четырех бывших домохозяек, которые обвинили певца в сексуальных домогательствах.