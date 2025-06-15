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В Англії судитимуть пару чоловіків за сексуальне насильство та смерть усиновленого немовляти

Київ • УНН

 • 144 перегляди

В Англії пару чоловіків судитимуть за жорстоке поводження та сексуальне насильство над 13-місячною дитиною, яка померла. Дитина прожила в родині лише три місяці та перебувала в процесі усиновлення.

В Англії судитимуть пару чоловіків за сексуальне насильство та смерть усиновленого немовляти

В Англії за жорстоке поводження та сексуальне насильство щодо 13-місячного маляти судитимуть пару чоловіків. Померла дитина перебувала в процесі усиновлення і прожила в родині лише три місяці. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

Деталі

Як пише видання, хлопчика Престона Дейві взяла під опіку місцева рада міста Олдема (Англія) через шість днів після його народження. Через деякий час за рішенням суду дитину дозволили віддати на усиновлення, тому її перевезли до Блекпута в родину 36-річного Джеймі Варлі та 31-річного Джона Макгоуена-Фазакерлі.

Через три місяці в липні 2023 року однорічний малюк помер у місцевій лікарні. Через смерть дитини правоохоронці затримали обох чоловіків, які мали її усиновити.

36-річному вчителю та колишньому директору школи висунули підозри у сексуальному насильстві, зокрема зґвалтуванні, жорстоке поводженні, зйомці та розповсюдженні непристойних зображень та вбивство дитини.

Зазначається, що раніше чоловік був керівником 9, 10 та 11 класів. На час розслідування справи його негайно відсторонили від роботи.

Протягом цього часу йому не дозволяли перебувати на території школи, відвідувати її та контактувати з учнями чи колегами

- повідомили в адміністрації закладу освіти.

Тепер у школі розглядають питання його звільнення.

Партнера чоловіка Джона Макгоуена-Фазакерлі звинувачують у допущенні смерті дитини, жорстокому поводженні та сексуальному насильстві щодо дитини.

Обидва чоловіки постануть перед судом 16 червня.

Нагадаємо

Правоохоронці встановили особу кадирівця з підрозділу "Ахмат", який викрадав та ґвалтував неповнолітніх дівчат під час окупації Миколаївської області. Злочинцем виявився 26-річний уродженець Ставропольського краю.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
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