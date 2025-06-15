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В Англии будут судить пару мужчин за сексуальное насилие и смерть усыновленного младенца

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В Англии пару мужчин будут судить за жестокое обращение и сексуальное насилие над 13-месячным ребенком, который умер. Ребенок прожил в семье всего три месяца и находился в процессе усыновления.

В Англии будут судить пару мужчин за сексуальное насилие и смерть усыновленного младенца

В Англии за жестокое обращение и сексуальное насилие в отношении 13-месячного малыша будут судить пару мужчин. Умерший ребенок находился в процессе усыновления и прожил в семье всего три месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Детали

Как пишет издание, мальчика Престона Дейви взяла под опеку местный совет города Олдема (Англия) через шесть дней после его рождения. Через некоторое время по решению суда ребенка разрешили отдать на усыновление, поэтому его перевезли в Блэкпул в семью 36-летнего Джейми Варли и 31-летнего Джона Макгоуэна-Фазакерли.

Через три месяца в июле 2023 года годовалый малыш умер в местной больнице. Из-за смерти ребенка правоохранители задержали обоих мужчин, которые должны были его усыновить.

36-летнему учителю и бывшему директору школы выдвинули подозрения в сексуальном насилии, в частности изнасиловании, жестоком обращении, съемке и распространении непристойных изображений и убийстве ребенка.

Отмечается, что ранее мужчина был руководителем 9, 10 и 11 классов. На время расследования дела его немедленно отстранили от работы.

В течение этого времени ему не разрешали находиться на территории школы, посещать ее и контактировать с учениками или коллегами

- сообщили в администрации учебного заведения.

Теперь в школе рассматривают вопрос его увольнения.

Партнера мужчины Джона Макгоуэна-Фазакерли обвиняют в допущении смерти ребенка, жестоком обращении и сексуальном насилии в отношении ребенка.

Оба мужчины предстанут перед судом 16 июня.

Напомним

Правоохранители установили личность кадыровца из подразделения "Ахмат", который похищал и насиловал несовершеннолетних девушек во время оккупации Николаевской области. Преступником оказался 26-летний уроженец Ставропольского края.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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