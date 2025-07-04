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Колишнього гравця "Арсеналу" Томаса Партея звинуватили у зґвалтуванні

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Колишньому півзахиснику лондонського "Арсеналу" Томасу Партею висунуто звинувачення у зґвалтуванні за п'ятьма пунктами та сексуальному насильстві за одним пунктом. Інциденти, як повідомили в суді, сталися між 2021 і 2022 роками, футболіст має з'явитися до магістратського суду Вестмінстера 5 серпня.

Колишнього гравця "Арсеналу" Томаса Партея звинуватили у зґвалтуванні

Колишньому півзахиснику лондонського "Арсеналу" Томасу Партею висунуто звинувачення у зґвалтуванні за п'ятьма пунктами. 32-річному футболісту також висунуто звинувачення за одним пунктом у сексуальному насильстві, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Два пункти звинувачення у зґвалтуванні стосуються однієї жінки, три пункти звинувачення стосуються другої жінки, а одне звинувачення у сексуальному насильстві стосується третьої жінки.Інциденти, як повідомили в суді, сталися між 2021 і 2022 роками.

Столична поліція повідомила, що футболіст має з'явитися до магістратського суду Вестмінстера у вівторок, 5 серпня.

Звинувачення висунуті після розслідування детективів, яке розпочалося в лютому 2022 року після того, як поліція вперше отримала повідомлення про зґвалтування

- заявили в поліції.

Партей щойно покинув "Арсенал" після закінчення терміну дії його контракту і, як кажуть, викликав інтерес у таких клубів, як "Ювентус", "Барселона" та "Фенербахче".

Ганський гравець провів п'ять років на "Емірейтс" після підписання контракту з "Атлетіко Мадрид", а також десятки разів грав за свою країну.

Його час в "Арсеналі" був позначений періодичними травмами, але він 130 разів грав за клуб у Прем'єр-лізі, включаючи 35 разів минулого сезону, коли забив чотири голи.

"Нашим пріоритетом залишається надання підтримки жінкам, які звернулися до суду", - сказав детектив-суперінтендант Енді Ферфі

Доповнення

В Англії пару чоловіків судитимуть за жорстоке поводження та сексуальне насильство над 13-місячною дитиною, яка померла. Дитина прожила в родині лише три місяці та перебувала в процесі усиновлення.

Легенда Motown, американський музикант Смокі Робінсон подав позов про наклеп на 500 мільйонів доларів проти чотирьох колишніх домогосподарок, які звинуватили співака у сексуальних домаганнях.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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