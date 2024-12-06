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Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Киев  •  УНН

 • 10638 просмотра

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Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд ожидает второго ребенка, о чем сообщил ее представитель. 38-летняя актриса, которая сейчас проживает в Испании, держит в тайне личность отца будущего ребенка.

Бывшая жена Джони Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка, спустя три года как стала мамой впервые, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

О том, что актриса станет второй раз мамой сообщил ее представитель People.

"Беременность все еще довольно ранняя, поэтому вы понимаете, что мы не хотим вдаваться в подробности на этом этапе. Достаточно сказать, что Эмбер в восторге как за себя, так и за Уну Пейдж", — сказал ее представитель.

Впервые Эмбер Герд стала мамой три года назад: в апреле 2021 года актриса родила дочь, по имени Уна Пейдж.

38-летняя актриса была замужем за звездой "Пиратов Карибского моря" Деппом с 2015 по 2017 год. В 2022 году они участвовали в громком судебном процессе за клевету.

Эмбер Херд в настоящее время проживает в Испании.

Кто отец ребенка, и замужем ли актриса, пока неизвестно.

В последний раз ее связывали с оператором Бьянкой Бутти. В прошлом у нее был роман с Илоном Маском и Вито Шнабелем.

Напомним

38-летняя актриса Меган Фокс сообщила, что ждет четвертого ребенка от музыканта Machine Gun Kelly. Новость появилась через год после того, как пара пережила потерю ребенка из-за выкидыша.

Алина Волянская

Алина Волянская

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