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Битва титанов за онкоцентр Одесской области - схема облсовета потерпела фиаско

Киев • УНН

 • 157569 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Одесский областной онкологический диспансер радуется своей победе - облсовет готовит документы для досрочного расторжения договора аренды с ООО «БМТ Украина», которому в прошлом году отдала на 49 лет три корпуса химиотерапии. Об этом УНН сообщила руководитель медучреждения Ольга Покитко.

Битва титанов за онкоцентр Одесской области - схема облсовета потерпела фиаско

О своем решении расторгнуть договор в облсовете сообщили вчера.

Цитата

«Да, это вчера произошло. Есть надежда. Сейчас вынуждены будут подготовить документы о расторжении договора и нотариально это засвидетельствовать. ООО вышло с таким предложением и Одесский облсовет.

Это такое срочное и очень быстрое вмешательство Одесской ОВА - Кипера, первого заместителя Харлова, в этот вопрос. Поэтому катализаторы - это они.

Надеюсь, что порадуем вас на следующей неделе», - рассказала Покитко.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году облсовет совместно с экс-руководителем профильного департамента ОГА Натальей Одарий-Захарьевой отдали в аренду на 49 лет три корпуса химиотерапии областного онкодиспансера, где больные проходят бесплатное лечение.

Одарий-Захарьеву Кипер уволил с должности в ОВА почти сразу после своего назначения в администрацию. Однако впоследствии ее подобрал министр здравоохранения Виктор Ляшко, назначил своим советником и дал должность руководителя ГУ "Украинский медицинский Центр реабилитации матери и ребенка Минздрава Украины". Одарий-Захарьева, как и ее пресс-служба не смогли объяснить мотивы передачи корпусов онкодиспансера в частные руки. В облсовете в свою очередь заявили, что не знают как так случилось, что они подписали этот договор. 

Добавим, что все медучреждения Одесской области по поручению главы ОВА Кипера проходят комплексную проверку. По их результатам уже уволена руководитель Центра экстренной медицины Ирина Парамонова. Чуть ранее Кипер заменил руководителей вышеупомянутого онкодиспансера, который возглавила Ольга Покитко, а также Центра социально значимых болезней, которым сейчас руководит Светлана Изосимова.

По данным УНН, за назначениями и сделками в медицинской сфере Одесской области ранее якобы лично стоял председатель облсовета Григорий Диденко. Сейчас все его схемы терпят фиаско из-за Кипера.

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