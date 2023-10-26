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Битва титанів за онкоцентр Одещини - схема облради зазнала фіаско

Київ • УНН

 • 157569 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Одеський обласний онкологічний диспансер тішиться своїй перемозі - облрада готує документи для дострокового розірвання договору оренди з ТОВ «БМТ Україна», якому минулого року віддала на 49 років три корпуси хіміотерапії. Про це УНН повідомила керівник медзакладу Ольга Покітко.

Битва титанів за онкоцентр Одещини - схема облради зазнала фіаско

Про своє рішення розірвати договір в облраді повідомили вчора.

Цитата

«Так, це вчора відбулося. Маємо надію. Зараз вимушені будуть підготувати документи щодо розірвання договору та нотаріально це засвідчити. ТОВ вийшло з такою пропозицію та Одеська облрада.

Це таке термінове і дуже швидке втручання Одеської ОВА - Кіпера, першого заступника Харлова, у це питання. Тому каталізатори - це вони.

Сподіваюся, що порадуємо вас наступного тижня», - розповіла Покітко.

Додамо

Раніше УНН повідомляв, що минулого року облрада спільно з екс-керівником профільного департаменту ОВА Наталією Одарій-Захарʼєвою віддали в оренду на 49 років три корпуси хіміотерапії обласного онкодиспансеру, де хворі проходять безкоштовне лікування.

Одарій-Захарʼєву Кіпер звільнив з посади в ОВА майже одразу після свого призначення в адміністрацію. Проте згодом її підібрав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, призначив своєю радницею та дав посаду керівника ДЗ "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини МОЗ України". Одарій-Захарʼєва, як і її пресслужба не змогли пояснити мотиви передачі корпусів онкодиспансеру в приватні руки. В облраді своєю чергою заявили, що не знають як так сталося, що вони підписали цей договір. 

Додамо, що усі медзаклади Одеської області за дорученням голови ОВА Кіпера проходять комплексну перевірку. За їх результатом вже звільнено керівника Центру екстреної медицини Ірину Парамонову. Трохи раніше Кіпер замінив керівників вищезгаданого онкодиспансеру, який очолила Ольга Покітко, а також Центру соціально значущих хвороб, яким нині керує Світлана Ізосімова.

За даними УНН, за призначеннями і оборудками в медичній сфері Одеської області раніше начебто особисто стояв голова облради Григорій Діденко. Нині всі його схеми зазнають фіаско через Кіпера.

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