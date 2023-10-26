В Одеській облраді "не знають", як віддали корпуси хіміотерапії в оренду комерсантам, але готові розірвати договір
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Одеська обласна рада відреагувала на обурення людей та «рекомендацію» голови обладміністрації Олега Кіпера повернути з комерційної оренди корпуси хіміотерапії регіонального онкоцентру, повідомляє УНН.
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За інформацією депутата облради Дмитра Чапіра, облрада ініціюватиме дострокове розірвання договору, згідно з яким ТОВ «БМТ Україна» минулого року отримало в оренду на 49 років ці корпуси.
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«Обласна рада, як представник власника майна, ініціюватиме розірвання договору оренди», - зазначив він.
Чапір додав, що не знає як облрада передала в оренду майно онкодиспансеру, чим порушила план розвитку онкоцентру, затвердженого обладміністрацією у 2021 році.
«Яким чином відбулась протилежність концепції розвитку центру для обласної ради наразі не відомо», - додав депутат.
Раніше УНН писав про цей обурливий вчинок чиновників, коли минулого року, у розпал кровопролитної війни, вони вирішили віддати комерційній структурі три корпуси онкоцентру, де пацієнти проходять безкоштовну хіміотерапію. Значну роль у цій схемі відіграла колишня начальниця профільного департаменту обладміністрації Наталія Одарій-Захарʼєва, яка і акцептувала передачу майна в приватні руки.
Після її звільнення з ОВА вона працевлаштувалася радником міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, який також призначив її керувати ДЗ “Український медичний Центр реабілітації матері та дитини МОЗ України”.
Зазначимо, що попри численні спроби, УНН так і не вдалося отримати коментар Одарій.
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За словами новопризначеного керівника онкодиспансеру Ольги Покітко, щодня у відділення хіміотерапії шпиталізуються до 120 хворих, і вона готова боротися за безкоштовну допомогу людям і їх життя.
Також нагадаємо, усі медзаклади Одещини за ініціативи голови обладміністрації Кіпера проходять нині комплексні перевірки. За їх результатами нещодавно було звільнено Ірину Парамонову, очільницю Центру екстреної медицини.
Трохи раніше нових керівників отримали вищезгаданий онкоцентр та обласний Центр соціально значущих хвороб: Ольга Покітко та Світлана Ізосімова очолили ці медзаклади.