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В Одесском облсовете "не знают", как отдали корпуса химиотерапии в аренду коммерсантам, но готовы расторгнуть договор

Киев • УНН

 • 137083 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Одесский областной совет отреагировал на возмущение людей и «рекомендацию» председателя обладминистрации Олега Кипера вернуть из коммерческой аренды корпуса химиотерапии регионального онкоцентра, сообщает УНН.

В Одесском облсовете "не знают", как отдали корпуса химиотерапии в аренду коммерсантам, но готовы расторгнуть договор

Детали

По информации депутата облсовета Дмитрия Чапира, облсовет будет инициировать досрочное расторжение договора, согласно которому ООО «БМТ Украина» в прошлом году получило в аренду на 49 лет эти корпуса.

Цитата

«Областной совет, как представитель собственника имущества, будет инициировать расторжение договора аренды», - отметил он.

Чапир добавил, что не знает как облсовет передал в аренду имущество онкодиспансера, чем нарушил план развития онкоцентра, утвержденного обладминистрацией в 2021 году.

«Каким образом произошла противоположность концепции развития центра для областного совета пока не известно», - добавил депутат.

Ранее УНН писал об этом возмутительном поступке чиновников, когда в прошлом году, в разгар кровопролитной войны, они решили отдать коммерческой структуре три корпуса онкоцентра, где пациенты проходят бесплатную химиотерапию. Значительную роль в этой схеме сыграла бывшая начальница профильного департамента обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева, которая и акцептовала передачу имущества в частные руки.

После ее увольнения из ОВА она трудоустроилась советником министра здравоохранения Виктора Ляшко, который также назначил ее руководить ГУ “Украинский медицинский Центр реабилитации матери и ребенка МОЗ Украины”.

Отметим, что несмотря на многочисленные попытки, УНН так и не удалось получить комментарий Одарий.

Добавим

По словам новоназначенного руководителя онкодиспансера Ольги Покитко, ежедневно в отделение химиотерапии госпитализируются до 120 больных, и она готова бороться за бесплатную помощь людям и их жизни.

Также напомним, все медучреждения Одесской области по инициативе главы обладминистрации Кипера проходят сейчас комплексные проверки. По их результатам недавно была уволена Ирина Парамонова, руководительница Центра экстренной медицины. 

Чуть раньше новых руководителей получили вышеупомянутый онкоцентр и областной Центр социально значимых болезней: Ольга Покитко и Светлана Изосимова возглавили эти медучреждения.

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