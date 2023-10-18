Стали известны подробности скандального увольнения руководительницы "экстренной помощи" в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Руководитель Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи Ирина Парамонова написала заявление об увольнении, передает УНН.
Детали
Заявление об увольнении она написала сегодня, 18 октября, после рабочей встречи коллектива КНП “Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” с главой Одесской ОГА Олегом Кипером.
Рабочей встрече предшествовала комплексная проверка, инициированная ОВА, которая выявила многочисленные нарушения. Так, в ходе проверки среди прочего выяснилось, что руководство Центра премировало себя за счет экономии на зарплатах медицинских работников и водителей. При этом средняя зарплата руководителя Центра составляла 150 тысяч гривен в месяц.
В целом переплата на завышенных зарплатах руководству составила более 2 млн грн в период с сентября 2022 года по август 2023 года.
По итогам проверки также установлены нарушения в деятельности самого Центра. В частности, отсутствует элементарный учет лекарственных средств, часть из которых уже непригодна.
Кроме того, были выявлены сомнительные тендеры. Из-за наличия фаворитов — бригады “экстренной помощи” заставляли заправляться низкокачественным топливом на АЗС, которые находились на значительном расстоянии от базирования бригад.
Как следствие, по 2-3 часа бригады отсутствовали на месте, а канистры с горючим возили внутри “скорой”.
В Одесской ОВА увольнение Парамоновой подтвердили, ее заявление зарегистрировано. Окончательное решение должен принять Одесский облсовет путем соответствующего голосования. По словам Кипера, результаты проверки будут направлены в прокуратуру.
Напомним
Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер неоднократно подчеркивал на том, что в сфере здравоохранения региона будет наведен порядок — это один из приоритетов областной администрации.