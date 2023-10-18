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Стали известны подробности скандального увольнения руководительницы "экстренной помощи" в Одесской области

Киев • УНН

 • 1526093 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Руководитель Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи Ирина Парамонова написала заявление об увольнении, передает УНН.

Стали известны подробности скандального увольнения руководительницы "экстренной помощи" в Одесской области

Детали

Заявление об увольнении она написала сегодня, 18 октября, после рабочей встречи коллектива КНП “Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” с главой Одесской ОГА Олегом Кипером.

Рабочей встрече предшествовала комплексная проверка, инициированная ОВА, которая выявила многочисленные нарушения. Так, в ходе проверки среди прочего выяснилось, что руководство Центра премировало себя за счет экономии на зарплатах медицинских работников и водителей. При этом средняя зарплата руководителя Центра составляла 150 тысяч гривен в месяц.

В целом переплата на завышенных зарплатах руководству составила более 2 млн грн в период с сентября 2022 года по август 2023 года.

По итогам проверки также установлены нарушения в деятельности самого Центра. В частности, отсутствует элементарный учет лекарственных средств, часть из которых уже непригодна.

Кроме того, были выявлены сомнительные тендеры. Из-за наличия фаворитов — бригады “экстренной помощи” заставляли заправляться низкокачественным топливом на АЗС, которые находились на значительном расстоянии от базирования бригад.

Как следствие, по 2-3 часа бригады отсутствовали на месте, а канистры с горючим возили внутри “скорой”.

В Одесской ОВА увольнение Парамоновой подтвердили, ее заявление зарегистрировано. Окончательное решение должен принять Одесский облсовет путем соответствующего голосования. По словам Кипера, результаты проверки будут направлены в прокуратуру.

Напомним

Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер неоднократно подчеркивал на том, что в сфере здравоохранения региона будет наведен порядок — это один из приоритетов областной администрации.

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