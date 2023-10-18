Стали відомі подробиці скандального звільнення очільниці “екстреної допомоги” на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Керівник Одеського обласного Центру екстреної медичної допомоги Ірина Парамонова написала заяву про звільнення, передає УНН.
Деталі
Заяву про звільнення вона написала сьогодні, 18 жовтня, після робочої зустрічі колективу КНП “Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф” з очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером.
Робочій зустрічі передувала комплексна перевірка, ініційована ОВА, яка виявила чисельні порушення. Так, під час перевірки серед іншого зʼясувалося, що керівництво Центру преміювало себе за рахунок економії на зарплатах медичних працівників та водіїв. При цьому середня зарплата керівника Центру становила 150 тисяч гривень на місяць.
Загалом переплата на завищених зарплатах керівництву склала більше 2 млн грн у період з вересня 2022 року по серпень 2023 року.
За підсумками перевірки також встановлені порушення в діяльності самого Центру. Зокрема, відсутній елементарний облік лікарських засобів, частина з яких вже непридатна.
Крім того, були виявлені сумнівні тендери. Через наявність фаворитів — бригади “екстреної допомоги” змушували заправлятися низькоякісним пальним на АЗС, які знаходилися на значній відстані від базування бригад.
Як наслідок, по 2-3 години бригади були відсутні на місці, а каністри з пальним возили усередині “швидкої”.
В Одеській ОВА звільнення Парамонової підтвердили, її заява зареєстрована. Остаточне рішення має прийняти Одеська облрада шляхом відповідного голосування. За словами Кіпера, результати перевірки будуть направлені в прокуратуру.
Нагадаємо
Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер неодноразово наголошував на тому, що в сфері охорони здоровʼя регіону буде наведено лад — це один з пріоритетів обласної адміністрації.