Стали відомі подробиці скандального звільнення очільниці “екстреної допомоги” на Одещині

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 5406 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 21114 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 93121 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 165983 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 169740 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135330 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136648 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87366 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94006 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99601 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.6м/с
45%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13774 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 10718 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14727 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 13872 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 10322 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 169725 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 231299 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 379757 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316521 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 424088 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12264 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17540 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34111 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30685 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135322 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Стали відомі подробиці скандального звільнення очільниці “екстреної допомоги” на Одещині

Київ • УНН

 • 1526093 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Керівник Одеського обласного Центру екстреної медичної допомоги Ірина Парамонова написала заяву про звільнення, передає УНН.

Стали відомі подробиці скандального звільнення очільниці “екстреної допомоги” на Одещині

Деталі

Заяву про звільнення вона написала сьогодні, 18 жовтня, після робочої зустрічі колективу КНП “Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф” з очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером.

Робочій зустрічі передувала комплексна перевірка, ініційована ОВА, яка виявила чисельні порушення. Так, під час перевірки серед іншого зʼясувалося, що керівництво Центру преміювало себе за рахунок економії на зарплатах медичних працівників та водіїв. При цьому середня зарплата керівника Центру становила 150 тисяч гривень на місяць.

Загалом переплата на завищених зарплатах керівництву склала більше 2 млн грн у період з вересня 2022 року по серпень 2023 року.

За підсумками перевірки також встановлені порушення в діяльності самого Центру. Зокрема, відсутній елементарний облік лікарських засобів, частина з яких вже непридатна.

Крім того, були виявлені сумнівні тендери. Через наявність фаворитів — бригади “екстреної допомоги” змушували заправлятися низькоякісним пальним на АЗС, які знаходилися на значній відстані від базування бригад.

Як наслідок, по 2-3 години бригади були відсутні на місці, а каністри з пальним возили усередині “швидкої”.

В Одеській ОВА звільнення Парамонової підтвердили, її заява зареєстрована. Остаточне рішення має прийняти Одеська облрада шляхом відповідного голосування. За словами Кіпера, результати перевірки будуть направлені в прокуратуру.

Нагадаємо

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер неодноразово наголошував на тому, що в сфері охорони здоровʼя регіону буде наведено лад — це один з пріоритетів обласної адміністрації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32