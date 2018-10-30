Биткоин станет одной из пяти ведущих криптовалют в мире - миллиардер Дрейпер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. К 2022 году биткоин может достичь стоимости в 250 тыс. долл. Такое мнение высказал венчурный инвестор, миллиардер Тим Дрейпер, передает УНН со ссылкой на Coindoo.
Выступая на блокчейн-саммите в Лос-Анджелесе, Дрейпер подчеркнул, что курс биткоина будет расти постепенно, основываясь на повышении интереса инвесторов к цифровому активу.
"Я думаю, что биткоин станет одной из пяти ведущих криптовалют в мире", – подчеркнул миллиардер.
Он добавил, что биткоин не носит политический характер в отличие от фиатных денег, контролируемых государствами.
Справка: фиатные деньги - необеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления.
Ранее УНН сообщал, что многие страны мира опасаются легализации криптовалют. Так, в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".
В то же время агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоин из перечня платежных средств.
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.