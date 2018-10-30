Біткоїн стане однією з п'яти провідних криптовалют у світі - мільярдер Дрейпер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. До 2022 року біткоїн може досягти вартості в 250 тис. дол. Таку думку висловив венчурний інвестор, мільярдер Тім Дрейпер, передає УНН з посиланням на Coindoo.
Виступаючи на блокчейн-саміті в Лос-Анджелесі, Дрейпер наголосив, що курс біткоїна зростатиме поступово, базуючись на підвищенні інтересу інвесторів до цифрового активу.
"Я думаю, що біткоїн стане однією з п'яти провідних криптовалют у світі", - наголосив мільярдер.
Він додав, що біткоїн не носить політичний характер на відміну від фіатних грошей, контрольованих державами.
Довідка: фіатні гроші - незабезпечені золотом та іншими дорогоцінними металами гроші, номінальна вартість яких встановлюється і гарантується державою незалежно від вартості матеріалу, використаного для їх виготовлення.
Раніше УНН повідомляв, що багато країн світу побоюються легалізації криптовалют. Так, в Америці біткоїн вважають "надризиковим активом".
У той же час агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоїн з переліку платіжних засобів.
Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".